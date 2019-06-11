Новости версия для печати В Орле стартовала традиционная акция «Соберем ребенка в школу» В течение уже пяти лет Орловская епархия помогает подготовить к новому учебному году детей, проживающих в Дмитровском районе.



Евгений Гуров, зампредседателя паломнического отдела Орловской епархии: «Цель этой акции очень простая - помочь собраться к новому учебному году детям из Дмитровского района. Это дети из неблагополучных семей, из многодетных семей. Кроме того, этой помощью пользуются различные социальные учреждения Дмитровского района. Мы собираем канцтовары, пластилин, портфели, краски, тетрадки, пеналы - все, что понадобится любому школьнику в течение учебного года». Всех, кто желает принять участие в судьбе подопечных монастыря им. Ксении Петербургской, ждут по адресу: г. Орел, переулок Воскресенский, д. 16, второй этаж . В будни с 09:00 до 19:00, в субботу – с 09:00 до 16:00.





Мария Семак

11 июня 2019 года







На главную страницу





