Новости версия для печати В Орле к 2021 году появятся четыре новых детских сада В них будут ясельные группы общей вместимостью 420 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.



Сады возводят в рамках госпрограммы «Образование в Орловской области». Сейчас ведется строительство двух детсадов с ясельными группами в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». Их введут в эксплуатацию уже в этом году. Еще по двум объектам готовятся документация. Всего же в нашем регионе детские сады посещают более 33 тысяч дошколят, из них около 5 тысяч - дети до трех лет.





Надежда Невматулина

11 июня 2019 года







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