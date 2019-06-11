Новости версия для печати В Орле «Дикие фотографы» представили природу родного края Объединение «Дикие фотографы» сложилось несколько лет тому назад. В него входят Дмитрий Голубев, Александр Лебедев и Алексей Бородин. Плоды своей совместной деятельности авторы решили представить на суд зрителей. Выставка открылась в Областном выставочном центре.



Чтобы запечатлеть природу родного края в первых лучах восходящего солнца, фотографам приходится вставать ни свет ни заря. Но это того стоит. Фотоснимки, представленные на выставке, тому безмолвное свидетельство. Чтобы запечатлеть природу родного края в первых лучах восходящего солнца, фотографам приходится вставать ни свет ни заря. Но это того стоит. Фотоснимки, представленные на выставке, тому безмолвное свидетельство. Дмитрий Голубев, соавтор выставки: «Это не работа, это скорее хобби, увлечение, больше удовольствие, но тоже требует определенных усилий, это все тоже не очень просто - найти место, дойти до этого места и получить качественный результат». Александр Лебедев не просто фотограф- любитель, но и преподаватель фотодела в колледже искусств. Однако не только учит студентов, но и сам каждый раз познает что-то новое - по журналам, Интернету и в общении со своими друзьями. Одно из последних его увлечений - инфракрасная съемка. С ее помощью летнее фото можно преобразить в сказочный зимний день, придать обычному снимку таинственную графичность. Александр Лебедев, соавтор выставки: «Ездим по области, находим места, видим, что сюжет подходит для инфракрасной фотографии - небольшие речушки, ручейки, свежая трава. Все это в пересчете на инфракрасный свет дает прекрасный результат, графичность. Снимается со штативом, со специальным фильтром, сразу не видно, что получится, только исходя из опыта, можно предположить, что получится». 40 работ сделаны за последние два года. Любимые места съемок - Оптуха, Орловское полесье, балка Непрец, реки Зуша, Недна и Рыбница. Есть на что полюбоваться. Чудесные пейзажи, цветы и даже падающий метеорит - его год назад совершенно случайно удалось запечатлеть Алексею Бородину. Благо фотокамера у настоящего художника практически всегда под рукой. Алексей Бородин, соавтор выставки: «В руках была камера, и по репортерской привычке быстро сделал серию снимков, потом разбирался, что это такое. Оказалось, что это, скорее всего, метеорит». Еще один приятный сюрприз во время презентации выставки - чайная пауза. Есть у «диких фотографов» традиция. Во время выездов собирать полевые травы и заваривать чай. Отведать чудесного напитка фотографы предложили и посетителям выставки.









Татьяна Тимохина

11 июня 2019 года







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