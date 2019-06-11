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Губернаторский контроль продолжает проверку благоустройства дворовых территорий в Орле

На многих объектах уже уложен асфальт и установлены бордюры. Но не все работы выполнены качественно. Куда отправилась инспекция, и каковы выводы специалистов?

Пока ремонт во дворах идёт, группа губернаторского контроля находит дефекты в работе, указывая на недочеты. Члены губконтроля уверено дают понять, что многие объекты не примет комиссия. Так из четырех проинспектированных дворов без критики оказалась только территория у дома № 6 в переулке Ягодном. А вот проделанная подрядчиком работа на Васильевской, 127 вызвала вопросы у проверяющих. 
 
Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ департамента строительства Орловской области: «Состыковка с другими бортовыми камнями, которые здесь шли, то видно, что они до конца не состыкованы, бортовой камень разбит».
 
Недочеты подрядчик оправдывает временем, до официальной приемки еще две недели. Обещают, что успеют все исправить. Но и у проверяющих, и у жителей один очевидный вопрос: зачем делать некачественно, а потом это исправлять? 
 
Сергей Латынин, начальник управления ЖКХ, департамента строительства Орловской области: «Мы посмотрели, что результат работ в настоящий момент неудовлетворительный, борта разбиты, есть претензии и к асфальтовому покрытию, и к сопряжению со старым асфальтовым покрытием. Но, как мы поняли со слов подрядчика и заказчика работ, все это будет в ближайшее время устраняться. Приниматься такие работы однозначно не будут».
 
Главной проблемой на этом объекте оказался вовсе не асфальт, а бордюры. Первое - некорректные стыки, второе - неустойчивость. 
 
Виталий Куликов, подрядчик: «Ведутся работы, завезен щебень, завезены бордюры, мы идем по графику. Есть некоторые замечания, мы их устраняем».
 
Подрядчик должен устранить недочеты и завершить работы. Бордюры вызвали вопросы и у дома № 1 на 1-й Курской. Высота не по проекту, подрядчику предстоит опустить их до уровня. В дворовой территории на Горького, 44 ремонт уже подходит к завершению. На начало работ у жителей возникали вопросы по качеству асфальта, даже писали жалобу в администрацию города, однако тогда их уверили, что покрытие ждет еще один слой, и тревога была преждевременной. Прошло две недели, асфальтовые работы закончены, и первое, что бросается в глаза при въезде во двор, это следы протектора на новом тротуаре и, соответственно, парковка авто на нем же. Что касается работ подрядчика, инспекцию не удовлетворило состояние ливневок. Контроль продолжается.





Всеволод Трифонов
11 июня 2019 года

 


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