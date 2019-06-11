Совещание в администрации Орла

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вторник
11.06.2019
16:15:48
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Совещание в администрации ОрлаНашелся инвестор для объекта культурного наследия Орла. Градоначальник ищут участки для новых детских садов. Ремонт моста Дружбы. В Орле отметят День России.
За 49 рублей на 49 лет! Именно столько придется потратить мценскому инвестору на аренду объекта культурного наследия при условии, что в течение семи лет дом № 36 по улице Карачаевской в Орле им будет восстановлен. Об этом сообщили на совещание в мэрии. Проект этого дома в 19 веке делал сам Тибо Бриньоль. В 21 веке всех жильцов расселили, поскольку признали здание опасным для жизни. Дом несколько раз полыхал, но всё же выстоял. Снести нельзя - объект культурного наследия подлежит восстановлению.
Исправить удручающее состояние памятников архитектуры путем льготной аренды планируют в 11 домах. В конце июня пройдут очередные торги.
Говорили и о необходимости строить новые детские сады. Подходящий участок ищут в Железнодорожном районе. Есть пять вариантов. Проблема в том, что у каждого из них есть собственник.
Подняли на совещании и вопрос ремонта моста Дружбы - в ближайшее время, по словам чиновников, на нем залатают ямы. Назвали точное время, когда соберут кран для демонтажа балок - случится это через два дня.
Пригласили всех орловцев и на празднование Дня России. Мероприятия начнутся в 10 утра с мотостарта. Еще гостей ждет выставка оружия, концерт в исполнение воинов-интернационалистов и велогонка. Последняя станет причиной ограничения движения.
Как сообщает сайт городской администрации, в связи с проведением велосипедной гонки-критериум с 10.45 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту площадь Ленина — ул. Максима Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина. Кроме того, с 00.00 до 13.00 запретят стоянку на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерской).
Движение троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н. А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал.
Движение троллейбуса №6 «Автовокзал — Максима Горького» направят по маршруту: автовокзал, ул. 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.
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