Футболистка из поселка Корсаково исполнила свою маленькую спортивную мечту

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вторник
11.06.2019
21:52:13
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Футболистка из поселка Корсаково исполнила свою маленькую спортивную мечтуПомог ей один из известных спортивных сайтов.
Пятнадцатилетняя Елизавета Тимошина выступает за женский мини-футбольный клуб ОГУ. Вместе с командой в этом сезоне девушка выиграла Первенство Первой лиги. Благодаря проекту портала sports.ru спортсменка впервые побывала на матче сборной России. В Саранске национальная команда разгромила сборную Сан-Марино со счетом 9:0. После матча девушке предстояло вручить приз лучшему спортсмену по версии сайта sports.ru. Им оказался любимый игрок Лизы Александр Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако».
Отметим, что Лиза Тимошина – не первый игрок из Корсаково, обративший на себя внимание. Также в составе ОрелГУ выступает Надежда Соловьева, которая в этом году дебютировала в составе сборной России в товарищеских матчах против Ирана.
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