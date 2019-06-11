Новости версия для печати В Орле наградили достойных 12 июня страна будет отмечать День России! Это главный праздник, ознаменовавший начало новой истории, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В преддверии праздничной даты в областной администрации выдающимся орловцам вручили государственные награды. Не забыли и про юных - им вручили первый и самый важный документ - паспорт гражданина РФ.



Операторы машинного доения, механизаторы, деятели искусств и врачи получили из рук главы региона медали, ордена и почетные грамоты. Нагрудным знаком и книгой от всероссийской общественной-государственной инициативы «Горячее сердце» был награжден Александр Гнеушев. В прошлом году рязанский курсант, находясь в отпуске в Орле, спас людей при взрыве газа в многоэтажке на Красноармейской.



Также на торжественном собрании 10 подростков, достигшие 14 лет, получили главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Глава региона пожелал ребятам добиться успехов в жизни и в будущей профессии.





Анна Вайсергисер

11 июня 2019 года







На главную страницу





