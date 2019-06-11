Новости версия для печати В Ливенском районе утонул мужчина Несчастье случилось в воскресенье, но нашли тело только в понедельник, сообщает издание «Уездный город Ливны».



34-летний мужчина утонул в пруду села Бараново. Сообщение о происшествии поступило на телефон 112 в половине девятого вечера. Выехавшие на место ЧП спасатели не смогли обнаружить тело, так как уже стемнело. Поиски отложили до утра. Примерно в 6 часов тело утонувшего извлекли из воды. Проводится следствие.



В Орловской области список утонувших увеличивается каждую неделю. В том числе тонут несовершеннолетние. По последнему случаю в региональный следственном комитете началась проверка. Следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Он утонул в реке в Ливенском районе в минувшие выходные. Сейчас опрашивают свидетелей и очевидцев.



Лето в регионе продолжает набирать обороты. И, как говорят, синоптики температура сейчас на пять градусов выше климатической нормы. Такая погода тянет жителей региона к водоемам. Но и на отдыхе нужно быть максимально внимательным и соблюдать правила безопасности.





Орловское Информбюро

11 июня 2019 года







На главную страницу





