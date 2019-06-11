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Сегодня орловские поликлиники посетил куратор Единой государственной информационной системы здравоохранения в ЦФО Сергей Бобылёв

Прошли по всей «цепочке», начиная с инфоматов и заканчивая рабочими местами специалистов. Какие оценки за проделанную работу в информационном пространстве получили орловские медики и чиновники?

Еще совсем недавно записаться на прием к врачу через Интернет у нас было делом непростым. Сайты зависали, да и гарантии попасть на прием, как заказывали, были минимальными. Сегодня, как оказалось, результат уже совсем иной.

Куратор развития единой государственной информационной системы здравоохранения в ЦФО Сергей Бобылёв сегодня интересовался буквально всем: как работают информационные технологии на практике, есть ли от них польза, на что нужно еще обратить внимание.

Активное внедрение информационных технологий в орловскую медицину началось, по сути, весной этого года. Самое сложное было завязать все в единой IT-системе, начиная со стационарных инфоматов. Главная задача - повысить не просто эффективность взаимодействия в рамках системы здравоохранения, а сделать ее более открытой для пациента.

Сергей Бобылёв, куратор развития ЕГИСЗ в ЦФО: «Все, что врачи делают в электронном виде для пациента, должно быть доступно на портале Госуслуг, в кабинете «Мое здоровье».

Но это задача, по словам куратора, - уже вчерашнего дня. Завтра - в развитии электронного взаимодействия подключение учреждений здравоохранения всех уровней в единый государственный информационный контур.

Сергей Бобылёв, куратор развития ЕГИСЗ в ЦФО: «Задача такая - любая медицинская помощь, оказанная гражданину, должна быть зафиксирована, и должна быть преемственность в других учреждениях».

Орловское здравоохранение первый этап информационного преобразования почти завершило. Система работает, налажено техническое взаимодействие с федеральными структурами, разработана «дорожная карта».

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас у нас ведется работа по обновлению компьютерной техники, и до конца года наши лечебные учреждения получат необходимую современную технику, на которой будет удобно работать».

О том, как сделать информационные технологии в работе не дополнительной нагрузкой, а незаменимым помощником, говорили на встрече с главными врачами орловских поликлиник. Там же были озвучены и первые результаты. За несколько месяцев орловская медицина смогла сделать в направлении электронного взаимодействия настоящий прорыв. И хотя до передовиков еще далеко, но в золотую середину мы уже вошли.




Оксана Гранн
11 июня 2019 года

 


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