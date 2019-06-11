Новости версия для печати Хозяева дач, расположенных в районе озера Светлая Жизнь, взволнованы вырубкой деревьев Они даже написали заявление в полицию по этому факту. Разобраться в ситуации попыталась и наша съемочная группа.



Рубить деревья здесь начали уже давно. Люди, ожидающие автобусы, их тут же приспособили под лавочки, но все-таки ситуация весьма взволновала дачников. Активные граждане даже направили запрос в полицию, с просьбой разобраться в ситуации. Те, в свою очередь, обратились за разъяснениями в «Зеленстрой».



Андрей Вершинин, главный лесничий МУП г. Орла «Зеленстрой»: «30 мая поступил запрос из отдела полиции №2 УМВД России по городу Орлу (Заводской район) по факту спила деревьев в районе озера Светлая Жизнь. Мы подготовили ответ о законности проведения рубки, ссылаемся на все необходимые нормативы, законы. То есть, рубка там проводится в соответствии с действующим законодательством».

Территория лесопарка Заводского района - Лужки - находится в муниципальной собственности областного центра и передана в постоянное бессрочное пользование управлению коммунальным хозяйством Орла. Как оказалось, причиной вырубки деревьев стали линии электропередач федерального значения. И все работы проводятся согласно действующим нормативам.



Андрей Вершинин, главный лесничий МУП г. Орла «Зеленстрой»: «На данной территории проходят две высоковольтные линии высокого напряжения: ВЛ-110 тысяч вольт и ВЛ-220 тысяч вольт. В данном месте проходит охранная зона ВЛ-220 кВ. Охранная зона этой ЛЭП от проекции крайнего провода на землю - 25 метров в одну сторону, и от проекции с другой стороны крайнего провода на землю также 25 метров в другую сторону».

Чтобы избежать стихийных падений деревьев на провода, порывов и несчастных случаев, эта территория должна быть очищена от деревьев и кустарников. Граница зоны вырубки помечена красными крестами. Кстати на ней не должно быть не только деревьев, но и мусора, и уже тем более построек.



Организация-подрядчик обещает в ближайшее время привести эту территорию в порядок - опилить сучья, собрать ветки, распилить древесину, которая, кстати, подотчетна, и все вывезти.



Собственник электролинии - федеральная сетевая компания - перед началом работ поставила в известность администрацию Орла. В дальнейшем, по закону, не позднее 15 дней до окончания работы, они должны представить в муниципалитет данные о месте вырубки, объеме, составе породы и другие необходимые сведения.









Татьяна Тимохина

11 июня 2019 года







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