Новости версия для печати Сегодня – День России 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации – на политической карте мира появилась новая страна. К 2002 году дважды сменив название, праздник стал Днем России – Днем национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день во всех городах страны проходит множество мероприятий. Не стал исключением и Орел.



О мероприятиях, приуроченных к празднику, можно узнать здесь.





Орловское Информбюро

12 июня 2019 года







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