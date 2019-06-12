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среда
12.06.2019
9:47:50
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«Мы все ответственны за судьбу своей страны»Поздравление главы администрации и мэра города Орла
Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днем России!
В этот день мы чествуем великую страну с ее тысячелетней историей и уникальным наследием. Чествуем наших замечательных сограждан. Тех, кто защищал и преобразовывал к лучшему свою Родину, приумножал достижения предшественников и передавал их по наследству следующим поколениям россиян. И, конечно, тех, кто сегодня вкладывает свой труд, интеллект, творчество в развитие страны, самоотверженно защищает мир, покой и безопасность всех россиян!
Каждый год нашей многовековой истории — будь он победным или драматическим — становится страницей нашей судьбы. Россиянам удалось взять множество трудных рубежей, объединить и укрепить государство.
И, приступая к решению новых задач, мы помним, что Россия побеждала и добивалась успеха всегда, когда наше государство, наш народ, наше общество были едины. Когда общенациональные цели становились делом и заботой каждого, людей разных поколений, представителей разных профессий.
День России обращает нас к многовековой замечательной истории российской государственности, подчеркивает нашу ответственность за настоящее и будущее, за то, чтобы нашим трудом оно вновь обрело величие и славу.
Мы все ответственны за судьбу своей страны. И нам придает силы тысячелетнее единство российских народов. Помогают опыт и достижения наших предшественников. Пусть это остается нерушимым!
В этот замечательный праздник желаем каждому из вас крепкого здоровья и успехов, счастья и благополучия!
Процветания нашей России!
Мэр города Орла Глава администрации города Орла
В.Ф. Новиков А.С. Муромский
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