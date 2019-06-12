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среда
12.06.2019
9:47:44
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Андрей Клычков: «Чувствуя свою глубокую сопричастность к судьбе Отечества, мы свято чтим его многовековую историю»Глава региона поздравил орловцев с Днем России.
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
Россия – наша любимая Родина, великая мировая держава, уникальная многонациональная цивилизация, которую столетиями упорным трудом, героическим беззаветным служением создавали наши предки, старшее поколение.
Не переставая гордиться их успехами и свершениями, чувствуя свою глубокую сопричастность к судьбе Отечества, мы свято чтим его многовековую историю, с полной самоотдачей трудимся во имя укрепления российского государства, его динамичного развития и процветания.
Сегодня перед лицом новых вызовов российское общество сплотилось вокруг национальных целей развития, провозглашенных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на основе патриотических ценностей, уважения к великой культуре нашего народа и твердой веры в его могучие созидательные силы.
Орловская область стремится внести достойный вклад в решение общенациональных задач, активно работает над выполнением приоритетных региональных программ, сформированных на основе открытого общественного диалога и направленных на ускорение социально-экономического развития, повышение качества жизни орловцев.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, воплощения наших общих планов и идей, новых успехов в деятельности на благо Орловщины и всей России!
А.Е. Клычков.
Губернатор Орловской области.
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