Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе открыли памятную доску участнику боевых действий в Чеченской республике Алексею Потуроеву Церемония состоялась 11 июня. Памятную доску установили на фасаде здания Шатиловского лицея, где когда-то учился Алексей.



Почтить память героя приехали председатель правления Орловской общественной организации членов семей погибших защитников Отечества Марина Дьяконова, председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Андрей Титов, представители районной администрации, ветераны боевых действий, а также земляки и близкие Алексея.



Алексей Потуроев родился в д. Кулеши Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района 28 декабря 1976 года. 29 декабря 1994 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Служить начал в Орле во внутренних войсках, откуда добровольно отправился в Чечню. Был сапером 101-й особой бригады оперативного назначения МВД РФ (в/ч 5596, в/ч 3748), рядовым.



Алексей Потуруев погиб при защите Дома Правительства в Грозном в августе 1996 года. Он посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен в родной деревне, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

12 июня 2019 года







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