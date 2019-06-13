Новости версия для печати Выпускники орловских школ сегодня сдают экзамены по биологии и информатике От количества набранных баллов зависит, поступят ли они в вуз.



Биология и информатика оказались популярными предметами по выбору. 866 человек решили попробовать свои силы в биологии и 354 человек планируют освоить профессии, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Результаты по этим предметам будут известны не позднее 27 июня.





Мария Семак

13 июня 2019 года







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