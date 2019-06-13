В администрации Орловской области состоится финансовая проверка

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четверг
13.06.2019
18:01:45
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В администрации Орловской области состоится финансовая проверкаКоординировать работу будет руководитель администрации.
Как следует из соответствующего приказа, опубликованного на портале областной администрации, объектами внутреннего финансового контроля являются процедуры бюджетного планирования, бюджетный учет, отчетность.
Предметом внутреннего финансового контроля являются операции, отражающие финансово-хозяйственную деятельность администрации, и действия (в том числе по формированию финансовых документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий.
Отмечено также, что внутренний финансовый контроль в администрации осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.
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