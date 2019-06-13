В Орловской области продолжается охота на лисиц

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четверг
13.06.2019
18:01:32
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В Орловской области продолжается охота на лисицВласти разрешили отстрелить еще 12 особей.
До 10 июля охота на рыжего зверя будет разрешена на территории охотничьих угодий в Хотынецком, Верховском, Колпнянском, Мценском, Урицком и Верховском районах. Как стало известно из соответствующего приказа, лисиц можно будет отстреливать в целях оперативного выявления особо опасных болезней животных. Напомним, ранее было разрешено до 15 июля поймать три лисицы на территории деревни Коневка Платоновского сельского поселения.
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