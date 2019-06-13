С орловских улиц уберут лишнюю рекламу

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четверг
13.06.2019
18:01:26
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С орловских улиц уберут лишнюю рекламуРаботы завершатся 1 июля.
В городе выявлено 280 незаконных рекламных конструкций, 38 из которых размещены на частных территориях. По состоянию на 10 июня демонтировано 67. Отмечается, что некоторые рекламные агентства обязались самостоятельно убрать свои щиты: до 29 июня они должны демонтировать 139 конструкций. Напомним, демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций производится за счет средств городского бюджета, но владелец рекламных конструкций должен компенсировать расходы. Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. По информации пресс-службы городской администрации, до 17 июня собственники рекламных щитов должны озвучить свои варианты изменения схемы размещения рекламных конструкций.
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