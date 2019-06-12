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Орловщина празднует День России

Эта дата в календаре появилась недавно, но праздник быстро стал популярным. Потому что смысл его понятен каждому гражданину нашей большой многонациональной страны.

Чтобы этот день получился запоминающимся, люди стремились внести свой вклад в организацию праздника. Порадовать соотечественников тем, что умеют. Прямо на улице Ленина прохожие могли отведать плова.  
 
Больше ста национальностей вмещает наша страна. Братских народов союз вековой. Широкий простор для мечты и для жизни, для великих свершений и головокружительных побед. К ним и стремятся будущие чемпионы. В День России состоялась традиционная гонка-критериум.
 
Вспомнили и о героических страницах истории нашей страны. Орловская молодежь уже не первый год идет "Дорогой войны", ребята занимаются поисками павших в Великую Отечественную войну. В своей работе используют современные технологии. К примеру, квадрокоптер, позволяет им находить захоронения или блиндажи, которые давно сровняли с землей. Поисковики говорят, что трава над могилами растет совсем иного цвета и на съемках это хорошо видно.
 
Евгений Родин, председатель Орловской региональной молодёжной общественной организации «Дороги войны»: «В одном из полевых укрытий, уже запаханных, мы обнаружили останки бойца Красной Армии. В полутора метрах от него была найдена крышка котелка. На нем надпись -  Боровиков Гриша».
 
Со стены памяти расположенной в центре Орла смотрят на горожан совсем молодые ребята. Те, кто отдал жизнь за наше государство  уже после Великой Отечественной войны. Их подвиг тоже не забыт.
 
Марина Дьяконова, председатель Орловской областной общественной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Эти ребята, которые отдали свои жизни, сохранили целостность России. Они закрыли Чеченские ворота от наемников, от бандитов, которые рвались в Россию».
 
Сегодня Россия, это страна, которая помнит свое прошлое, чтит своих героев. И уверенно смотрит в будущее.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша главная цель сегодня определена Президентом в своих национальных указах. Сделать страну сильнее и экономически, и социально. Я думаю, что все эти начинания мы реализуем в Орловской области. Я могу сказать, что правительство региона сейчас активно работает и по инвестиционной привлекательности, по созданию благоприятных условий для каждого жителя. Это залог успеха развития региона». 
 
Большой государственный праздник объединяет всех вне зависимости от возраста, статуса и рода деятельности. Потому что Родина у всех одна.
 
День России подарил орловцам дополнительный выходной день - в середине недели. Следующие праздничные дни нас ждут в ноябре, когда мы будем отмечать День народного единства.





Мария Семак
12 июня 2019 года

 


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