Новости версия для печати Молодых орловских приставов привели к присяге Мероприятие было приурочено к Дню России.



Церемония состоялась в зале Боевой Славы Орловского военно-исторического музея. Как считают в управлении - это знаковое для молодых сотрудников событие должно проходить в памятном для Орла месте. На церемонии присутствовали почетные гости, ветераны службы. И в этот же день лучшим сотрудникам управления вручили ведомственные медали - награды за отличие при исполнении служебных обязанностей получили 17 человек. Михаил Смирнов, руководитель УФССП России по Орловской области: «В самые сложные периоды истории Российского государства его неизменно спасали крепкость духа, дружба, сплоченность граждан. Которые всегда были едины в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее».





Мария Семак

13 июня 2019 года







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