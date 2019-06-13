Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области произошло 11 ДТП Одна авария закончилась гибелью потерпевшего.



12 июня в 19 часов 50 минут водитель 1988 г.р. управляя автомобилем ВАЗ 2114, двигалась по автодороге «Малоархангельск-Архарово-Каменка». На мосту через реку Гнилуша допустила наезд на пешехода 2008 г.р., который шел вдоль проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.





Орловское Информбюро

13 июня 2019 года







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