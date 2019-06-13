Орловские велосипедисты успешно выступили в Курске

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четверг
13.06.2019
17:59:55
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Орловские велосипедисты успешно выступили в КурскеОни завоевали награды регионального турнира.
Павел Захаров (училище олимпийского резерва, г. Орёл) занял первое место на дистанции 25 км в категории «мужчины 19-29 лет» и третье место на дистанции 80 км.
Среди спортсменов 2004 – 2001 гг.р. на дистанции 25 км орловцы заняли весь пьедестал:
1. Владислав Гутовский (ДЮСШ №1),
2. Павел Коробов (УОР),
3. Иван Меньшов (ДЮСШ №1).
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