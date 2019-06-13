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Орловские пенсионеры дебютировали на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Орловцы вошли в топ-20 общего рейтинга.

Девятый Всероссийский Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в Кирове. В нем приняли участие 150 пенсионеров из 73 регионов России и семи стран зарубежья. Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы, Финляндии. 
 
Орловскую область на чемпионате представили Станислав Пашков из п. Колпна и Татьяна Головина из с. Никольское Ливенского района. Как отмечает пресс-служба регионального пенсионного фонда, наши пенсионеры впервые участвовали в региональном этапе чемпионата. Орловцы самостоятельно изучили компьютерную науку в процессе своей трудовой деятельности. Татьяна Головина в настоящее время работает учителем в Никольской средней общеобразовательной школе, а Станислав Пашков находится на заслуженном отдыхе. 
 
На соревнованиях в Кирове участникам компьютерного многоборья пришлось выполнить ряд заданий, среди которых была подготовка презентации, посвященной 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Кроме того, участники чемпионата демонстрировали умение работать на портале и в мобильном приложении Пенсионного фонда России, в поисковой системе Яндекс, а также знание правил интернет-безопасности. По итогам соревнований, первое место заняла команда из Кировской области, второе – сборная Республики Марий Эл. Третьими стали пенсионеры из Московской области. Орловцы заняли девятнадцатое общекомандное место, и восьмое место среди команд Центрального федерального округа.
Фото: Союз Пенсионеров России



Анастасия Дорохова
13 июня 2019 года

 


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