Новости версия для печати На решение стать хирургом орловца Анатолия Погудина вдохновили «Коллеги» Так называется книга Василия Аксенова.



В 1965 году ученик школы № 22 Анатолий Погудин принял решение стать врачом. Теперь он работает в поликлинике № 5. Их разделяют всего несколько шагов. Но чтобы пройти их Анатолию Погудину понадобилось более 40 лет. Когда-то восьмиклассник Погудин написал в дневнике: «Моя главная цель – стать врачом». Решил он это не потому, что врачами были его родители, или кто-то из близких болел. Его вдохновили герои книги. Анатолий Погудин, врач высшей категории, хирург поликлиники № 5: «Была такая интересная книга Аксенова. Называлась она «Коллеги». Где-то в восьмом классе я ее прочитал. И почему то запала она в сердце». После школы учился наш герой сначала в Смоленском медицинском институте. Потом перевелся в Горьковский, на военно-медицинский факультет. Армейским хирургом стал, уже оглядываясь на отца. Судьба Анатолия Владимировича побросала по городам и весям. Польша, десять лет в степях Казахстана, потом Ташкент и оттуда Афганистан. Оперировать приходилось в палатках, самолетах, там, где нужда заставит. Вот там-то Анатолий Погудин возненавидел войну. Анатолий Погудин, врач высшей категории, хирург поликлиники № 5: «Я желаю, чтобы на всем свете был мир. И чтобы хирургам на поле боя не приходилось работать, оказывать помощь в госпиталях, медсанбатах. Это самое главное мое желание и жизненное кредо». Потом были еще годы службы в Душанбе, Центральном военном округе и под Москвой. Сменил погоны на белый халат гражданского врача подполковник Погудин в Иваново, где руководил хирургическим отделением госпиталя и вернулся на Родину в Орел. Здесь уже более 10 лет работает хирургом в пятой поликлинике. Надежда Лебедева, главный врач поликлиники № 5: «Это профессионал высокого класса и прекрасный замечательный человек. Для него быть врачом - это большая ответственность. Ответственность за здоровье и жизнь людей. От всего этого он получает огромное удовлетворение и радость». Алексей Калекин, пациент поликлиники № 5: «Даже от беседы с ним без всяких лекарств ощущаешь себя оздоровившимся человеком». Однако военные будни хирурга не забыты и в мирной жизни. Прямо между приемом пациентов ему вручают очередную награду, для которой уже почти нет места на кителе. Анатолий Сухоруков, председатель Орловского областного союза ветеранов, филиала Российского союза ветеранов: «Это люди подвига, которые не взирая на все невзгоды, живя в палатках, делали свое дело, но не только для тех воинов которые были в ними рядом, но помогали и афганцам, лечили афганских детей в общем то выполняли клятву Гиппократа Военные дни, как и китель с погонами невозможно спрятать и забыть. Присяга и клятва Гиппократа даются навсегда.









Елена Литинская

13 июня 2019 года







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