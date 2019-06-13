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четверг
13.06.2019
18:00:13
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Школьники из Покровского района выиграли областную «Зарницу»Военно-патриотическая игра состоялась на базе Полевого Учебного Центра Академии ФСО России.
В финале приняли участие команды - победители районных игр и команды - призёры городской игры «Зарница». В программе соревнований значились 13 конкурсных испытаний. В них участники должны были продемонстрировать умение пользоваться оружием, знания прав строя, свои спортивные умения. Также школьники Орловской области участвовали в конкурсе патриотической песни, конкурсе командиров. По итогам двух дней соревнований победителем общекомандного зачёта областного финала военно-патриотической игры «Зарница» стала команда Покровского района. Второе место заняла команда Верховского района. На третьем месте в общекомандном зачёте - отряд юнармейцев Кромского района.
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