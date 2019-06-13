Новости версия для печати Орловские яхтсмены приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню России Среди них парад судов и спортивные соревнования.



Так, орловец Владимир Шиляев на парусном катамаране стал участником парада судов на Железногорском водохранилище. Добились успеха наши спортсмены на «Суворовской регате». Турнир состоялся в городе Суворов Курской области. Сразу две медали наши спортсмены завоевали в классе «Оптимист»: золото выиграла Мария Грамматчикова, бронзу - Георгий Поверенков. В классе «Луч-стандарт» серебряную медаль завоевал Георгий Грамматчиков.



Там же состоялась и общая гонка яхт различных классов. В своих возрастных категориях наши спортсмены завоевали в ней три призовых места. Золото у Афанасия Ступина, серебро выиграл Георгий Поверенков, бронзу – Алексей Самойленко.



На Московской традиционной парусной регате «Алый парус» в классе «Оптимист» орловчанка Мария Грамматчикова выиграла золото, третьим стал Георгий Поверенков. В классе «Легких шхун» победил экипаж «Орловской федерации парусного спорта»: капитан Михаил Бирюков, шкотовые Валерий Поверенков, Георгий и Константин Грамматчиков.





Анастасия Дорохова

13 июня 2019 года







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