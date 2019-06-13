Власти Орла обозначили очередную дату очистки кладбищ

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четверг
13.06.2019
18:00:44
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Власти Орла обозначили очередную дату очистки кладбищПривести в порядок погосты обещают к Троице.
По информации пресс-службы городской администрации, накануне подрядчик уже привел в порядок Крестительское кладбище. Всего было вывезено 60 кубометров отходов. Сегодня сотрудники ООО «ПФК «Содружество» ведут уборку Наугорского кладбища. На завтра ООО «МРСК «Орелстрой» запланированы работы на Троицком кладбище. Мероприятия по приведению городских кладбищ в порядок планируется завершить до 15 июня.
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