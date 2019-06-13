Новости версия для печати Сегодня в России официально стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму Голосование пройдет в четырех регионах. В том числе и в Орловской области.



Выборы состоятся 8-го сентября. Напомним, место депутата Госдумы от Орловской области стало вакантным после смерти Николая Ковалёва. У политических партий есть 26 дней с момента опубликования постановления, чтобы представить в ЦИК России пакет документов, необходимых для выдвижения кандидатов. В Центральной избирательной комиссии отметили, что все четыре субъекта, где пройдут довыборы в Госдуму, будут участвовать в эксперименте по организации голосования на цифровых избирательных участках.





Надежда Невматулина

13 июня 2019 года







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