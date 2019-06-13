Новости версия для печати Полицейские рекомендуют орловцам не оставлять детей без присмотра вблизи открытых окон В жаркую погоду открытые окна – традиционный способ охладить комнату.



Нередко они становятся причиной несчастных случаев. С начала года в Орловской области трое маленьких детей выпали из окон. К счастью, обошлось без летальных случаев. В ходе профилактической акции сотрудники отдела ПДН городской полиции, а также общественники убеждали родителей, бабушек и дедушек повысить бдительность, а также напоминали, как избежать несчастных случаев.



Вениамин Лазоренко, инспектор ПДН УМВД России по г. Орлу: «Родителям я могу сказать, чтобы не оставляли детей без присмотра, окна оборудовали специальными замками, чтобы дети не выпали по случайности. Постоянно напоминайте, чтобы они не подходили к окнам, не выглядывали туда».

Евгений Борисов, член общественного Совета при УМВД России по Орловской области: «Взрослому человеку, который забегался, занимается домашним хозяйством, на секундочку отошел в другую комнату, и его ребенок остался один, просто напомнить о том, что одно движение руки закрыть окно, забрать ребенка с собой - и многих трагедий можно избежать, именно вот в этом смысл сегодняшней акции».





Иван Суверин

13 июня 2019 года







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