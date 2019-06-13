Новости версия для печати Орловцы недовольны ходом ремонта городских дворов У подрядчиков есть шанс исправить недочеты до 28 июня.



Ремонт дворовых территорий в Орле продолжается. Уже через неделю комиссия начнет принимать первые объекты. Но успевают ли подрядчики выполнять работы? На улице Октябрьской 41 жители так не считают. Какие претензии у жильцов к подрядчикам? Разобраться и свести стороны в диалоге, попытался Всеволод Трифонов



Двор возле дома 41 по улице Октябрьской с виду благоустроен. Но жители так не считают. Работы подрядчика они оценили неудовлетворительно. В дождь собираются огромные лужи, бордюры рассыпаются и асфальтовое покрытие вместе с ними.



Татьяна Коморевцева, жительница дома 41 по ул. Октябрьская: «Мы ногой подкапывали и старый асфальт уходил. Они не сняли старое покрытие, а на него положили новое».

Общественными контролерами являются в основном пенсионеры. У них есть время пристально следить за работой подрядчика. Они даже изучили проект. В документе пожелания жителей, по идее, тоже должны были быть учтены.



Татьяна Коморевцева, жительница дома 41 по ул. Октябрьская: «Почему они не прислушиваются к нашему мнению? Я думаю, мы тоже имеем право не него. Мы же собственники».

Через два дня наша съемочная группа вернулась на место. Бордюры уже замазаны бетонным раствором, но удержит ли он камни?



Дмитрий Логвинов, главный специалист производственного отдела МКУ «УКС г.Орла»: «Если дефекты будут выявлены в рамках гарантийных обязательств, то будет устранять подрядная организация. Если будет фактор «из вне», то будет уже восстанавливать виновник».

У ремонтников еще есть время доделать двор. У комиссии, которая будет его принимать - возможность внимательнее присмотреться. Ведь если после подписания приемки объекта, фактора «из вне» не окажется, то все недоделки лягут на плечи управляющей компании. Жители, в свою очередь, просят обратить особое внимание на несколько участков.



Дмитрий Логвинов, главный специалист производственного отдела МКУ «УКС г.Орла»: «Подрядной организацией будет срезана кромка, будет на метр посыпан известковый щебень и уплотнен».

На все вопросы, управление капитальным строительством, дает четкие разъяснения. Взяли пробы не в том месте, где попросили жители? Оказывается, одна проба берется на 2 000 квадратных метров. Там, где взяли пробу - рядом с бордюром, лаборатория не выявила нарушений. Нет водоотвода – в проекте его вообще не было предусмотрено. Асфальтовое покрытие, как уверяют, качественное, прошедшее анализ.



Все погрешности будут озвучены 28 июня на приемке двора. Жители надеются, что представители подрядной организации в итоге прислушаются к их мнению и пожеланиям. И двор, ремонт которого они добивались 10 лет, по-настоящему будет благоустроен.









Всеволод Трифонов

13 июня 2019 года







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