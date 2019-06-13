Орловцам напоминают о пожароопасном периоде

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четверг
13.06.2019
18:00:38
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Орловцам напоминают о пожароопасном периодеОсновным виновником природных и лесных пожаров является человек.
Большинство пожаров возникает в результате сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Зачастую возгорания при переходе палов сухой травы (приусадебные участки, огороды, земельные наделы) в лесной фонд, а так же несоблюдение мер пожарной безопасности при посещении лесопарковых зон.
Чтобы не допустить природных пожаров, их распространения и приближения к населенным пунктам, необходимо помнить и соблюдать требования пожарной безопасности.
На приусадебном участке запрещается:
— использовать для розжига печи бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости;
— выбрасывать не затушенные угли вблизи строений;
— сжигать мусор и сухую траву на территории участка вблизи деревянных строений, пламя может легко распространиться и выйти из-под контроля;
— разрешать детям разводить костры, играть с огнем.
В лесопарковой зоне запрещается:
— бросать горящие спички, окурки, тлеющую ветошь;
— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
— выжигать сухую траву на лесных полянах,
— разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание в виде штрафа за разведение костров на природе может быть наложено в следующих случаях:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
— для граждан в размере — от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, — влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере — от 3 тысяч до 4 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;
— на юридических лиц — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима — влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере — от 4 тысяч до 5 тысяч рулей;
— на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;
— на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере — 5 тысяч рублей,
— на должностных лиц — от 50 тысяч рублей;
— на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн. рублей.
Обнаружив пожар в лесу, звоните по телефону: 101 (01), 112.
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