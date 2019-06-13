Новости версия для печати В Орле стало на 400 мусорных контейнеров больше Их установка прошла в Железнодорожном районе.



По информации пресс-службы городской администрации, установка связана со сменой перевозчика твердых коммунальных отходов (ТКО). Предыдущий перевозчик ООО «Экотексити» не успел убрать мусорные контейнеры, и жители продолжают складывать ТКО в них. На сегодня на территории района размещено более 400 евроконтейнеров и 32 бункера. Предыдущему перевозчику направлено письмо с просьбой убрать свои контейнеры.





Орловское Информбюро

13 июня 2019 года







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