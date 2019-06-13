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Андрей Клычков принял участие в видеоконференции по вопросам ввода жилья

На совещании обсуждалась тема перехода к привлечению с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу (эксроу-счет - специальный счет, на котором находится имущество и денежные средства до наступления выполнения определенных обязательств).

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля этого года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут воспользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Виталий Мутко рассказал о подготовке к переходу строительной отрасли на новую модель финансирования жилищного строительства.

«С 1 июля мы запускаем масштабную реформу по переходу на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Правительство предприняло ряд шагов для поэтапного перехода на новую модель, - сказал заместитель Председателя Правительства РФ. – Мы позволили достроить дома без использования эскроу-счетов, если проект отвечает определенным критериям (не менее 30% готовности объекта и не менее 10% заключенных договоров долевого участия)».

На сегодня в Орловской области 31 застройщик осуществляет строительство с привлечением денежных средств граждан, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.