Новости версия для печати В Глазуновском районе открылась первая многофункциональная спортивная площадка Право ввода мяча в дружеском футбольном матче предоставили главе региона.



Будущие чемпионы будут заниматься в комфортных условиях в одном месте сразу несколькими видами спорта. В их полном распоряжении площадки для бадминтона, волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, хоккейный корт, а также специализированная территория для сдачи норм ГТО и большой выбор тренажеров. Напомним, что инициатором создания таких универсальных спортивных объектов выступил губернатор области. Строительство аналогичных спортивных площадок сейчас идет в 11 районах области. К концу лета все они будут запущены.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «После сделанного, две просьбы есть. Теперь все чемпионы за вами. От того, как чемпионов вы будете растить, зависит работа и со школами».









Оксана Гранн

13 июня 2019 года







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