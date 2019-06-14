Новости версия для печати Власти напомнили орловцам, что купание в необорудованных местах небезопасно С 1 июня условия для безопасного отдыха граждан на воде созданы на двух пляжах города: на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе Городского парка культуры и отдыха.



Сегодня силами общественных постов безопасность отдыхающих обеспечивается также в парке Разградский и на Силикатном пруду. Кроме того, регулярно проводятся профилактические рейды, организованных управлением по безопасности администрации Орла совместно с УМВД России и ГИМС. В ходе них выявляются места, где жители купаются, несмотря на запреты. Отмечается также, что некоторые отдыхающие употребляют спиртные напитки перед тем, как зайти в воду. Управление по безопасности администрации Орла напоминает, что купание в нетрезвом виде — наиболее частая причина гибели на воде. Также власти просят родителей не допускать ситуаций, когда ребенок находится один в воде.



Граждан, которые стали свидетелями безнадзорного отдыха подростков, купания нетрезвых или отдыха на воде в необорудованных для этого местах, просят обращаться в Службу спасения по номеру 112, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Орла: 8 (4862) 43-22-12. Помните, что совместными усилиями легче предотвратить беду!





Орловское Информбюро

14 июня 2019 года







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