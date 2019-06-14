Новости версия для печати Запланировано установление двух рекордов Начало спортивного праздника в 10:00.



К участию в нем приглашаются юноши и девушки в возрасте от 7 лет и старше. Спортсменам необходимо иметь свои скакалки. Участники фестиваля смогут попробовать себя как в традиционных дисциплинах скиппинга: скорость 1х30 секунд (способ на 2-х ногах), скорость 1х30 секунд (способ бег на месте, спринт); двойные до зарона,Ю так и сдать общий комплекс «Прыгай с нами! Прыгай как мы! Прыгай лучше нас!». Для этого необходимо будет выполнить пять заданий: прыжки на двух ногах, «Классики» (прыжки через скакалку с продвижением вперед), «Крест», «Спринт» (бег на месте), упор лежа + подъем + прыжок через скакалку.



В программе фестиваля также показательные выступления от участников команды «Прыжок в жизнь», а также установление двух рекордов города Орла. «Двадцати угольник» и «30 прыжков через длинную скакалку команды из 25 спортсменов»





Анастасия Дорохова

14 июня 2019 года







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