Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
14.06.2019
14:51:00
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле работает проект «Добровоз»

Присоединиться к нему можно в социальных сетях.

Анастасия - мама особенного малыша. С его появлением на свет поняла, насколько наш город не приспособлен для жизни людей с ограниченными возможностями. Особенно если нет своего транспорта.
 
Анастасия Иванникова, участница группы «Добровоз»: «Социальная среда не приспособлена и не адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Могу сказать за себя, что в общественном транспорте очень сложно с таким ребенком. Помимо того, что это просто какие-то взгляды, это еще не всегда адекватное отношение»
 
В регионе проживает несколько тысяч семей, которым ежедневно приходится сталкиваться с подобными трудностями. Попасть в нужный пункт назначения - испытание. Вот небольшой пример: дорога к центру психолого-медико-социального сопровождения на курс реабилитации, по факту – «полоса препятствий». Очередная проверка ловкости и выносливости. 
 
Елена Толубеева, заместитель директора городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Сложно ехать по такой дороге, а еще сложнее идти. С детками, которые могут ходить, но имеют определенные проблемы - дети с ДЦП. И они идут по этим ямам, ухабам. Нет выделенного тротуара, о котором мы давно говорили. И детям с родителями приходится идти по дороге»
 
Чтоб обезопасить и сделать жизнь семей, которым и так не просто, в социальных сетях была создана группа «Добровоз». В нее вступают люди, готовые безвозмездно помочь с транспортом, доставить к месту лечения или досуга. 
 
Ольга Гришина, основатель проекта «Добровоз»: «Если у обычного человека есть возможность выбрать: поедет он сегодня на автобусе или на такси, то колясочник такого выбора не имеет. Практика показала: группа работает, мамы обращаются и практически все получают помощь. За что спасибо нашим волонтерам»
 
Свои «Добровозы» уже есть в Орле. Это не супермены, а простые люди. Может, чуточку добрее и находчивее. Находят они в первую очередь время для хорошего дела. Юлю с Настей познакомила такая поездка. У одной есть машина, другой нужна была помощь, добраться с малышом в центр для прохождения комиссии.
 
Юлия Белокрыльцева, волонтер группы «Добровоз»: «Не бойтесь помогать. У кого есть автомобиль, есть время помочь. Потому что не только автомобиль, но и сопровождение бывает важным. Мне просто хочется попросить всех наших жителей быть немного добрее, отзывчивее. Для таких семей это бесценный вклад.»
 
Раскрасить жизнь семей с особенными детками яркими красками может каждый. Для этого достаточно вступить в группу «Добровоз». Просьбы о помощи на стене сообщества появляются регулярно. Загляните. Может, ваши графики совпадут? 





Анна Вайсергисер
14 июня 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта