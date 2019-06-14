Новости версия для печати В Орле работает проект «Добровоз» Присоединиться к нему можно в социальных сетях.



Анастасия - мама особенного малыша. С его появлением на свет поняла, насколько наш город не приспособлен для жизни людей с ограниченными возможностями. Особенно если нет своего транспорта. Анастасия Иванникова, участница группы «Добровоз»: «Социальная среда не приспособлена и не адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Могу сказать за себя, что в общественном транспорте очень сложно с таким ребенком. Помимо того, что это просто какие-то взгляды, это еще не всегда адекватное отношение» В регионе проживает несколько тысяч семей, которым ежедневно приходится сталкиваться с подобными трудностями. Попасть в нужный пункт назначения - испытание. Вот небольшой пример: дорога к центру психолого-медико-социального сопровождения на курс реабилитации, по факту – «полоса препятствий». Очередная проверка ловкости и выносливости. Елена Толубеева, заместитель директора городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Орла: «Сложно ехать по такой дороге, а еще сложнее идти. С детками, которые могут ходить, но имеют определенные проблемы - дети с ДЦП. И они идут по этим ямам, ухабам. Нет выделенного тротуара, о котором мы давно говорили. И детям с родителями приходится идти по дороге» Чтоб обезопасить и сделать жизнь семей, которым и так не просто, в социальных сетях была создана группа «Добровоз». В нее вступают люди, готовые безвозмездно помочь с транспортом, доставить к месту лечения или досуга. Ольга Гришина, основатель проекта «Добровоз»: «Если у обычного человека есть возможность выбрать: поедет он сегодня на автобусе или на такси, то колясочник такого выбора не имеет. Практика показала: группа работает, мамы обращаются и практически все получают помощь. За что спасибо нашим волонтерам» Свои «Добровозы» уже есть в Орле. Это не супермены, а простые люди. Может, чуточку добрее и находчивее. Находят они в первую очередь время для хорошего дела. Юлю с Настей познакомила такая поездка. У одной есть машина, другой нужна была помощь, добраться с малышом в центр для прохождения комиссии. Юлия Белокрыльцева, волонтер группы «Добровоз»: «Не бойтесь помогать. У кого есть автомобиль, есть время помочь. Потому что не только автомобиль, но и сопровождение бывает важным. Мне просто хочется попросить всех наших жителей быть немного добрее, отзывчивее. Для таких семей это бесценный вклад.» группу «Добровоз». Просьбы о помощи на стене сообщества появляются регулярно. Загляните. Может, ваши графики совпадут? Раскрасить жизнь семей с особенными детками яркими красками может каждый. Для этого достаточно вступить в«Добровоз». Просьбы о помощи на стене сообщества появляются регулярно. Загляните. Может, ваши графики совпадут?









Анна Вайсергисер

14 июня 2019 года







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