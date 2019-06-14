Новости версия для печати Медицина в приоритете властей Орловщины Ведется большая работа в рамках соответствующего национального проекта.



Третье воскресенье июня в российском календаре отмечается как День медицинского работника. Медицина сейчас – одна из приоритетных задач руководства региона, сообщается на официальном портале правительства.



В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработан паспорт регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами». К 2024 году планируется увеличить численность врачей-специалистов до 3145 человек, средних медицинских работников - до 8633 человек. Достичь этих показателей планируют за счет дополнительной подготовки специалистов и создания комфортных условий работы.





Мария Семак

14 июня 2019 года







На главную страницу





