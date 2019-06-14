Медицина в приоритете властей Орловщины

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пятница
14.06.2019
14:50:48
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Медицина в приоритете властей ОрловщиныВедется большая работа в рамках соответствующего национального проекта.
Третье воскресенье июня в российском календаре отмечается как День медицинского работника. Медицина сейчас – одна из приоритетных задач руководства региона, сообщается на официальном портале правительства.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» разработан паспорт регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами». К 2024 году планируется увеличить численность врачей-специалистов до 3145 человек, средних медицинских работников - до 8633 человек. Достичь этих показателей планируют за счет дополнительной подготовки специалистов и создания комфортных условий работы.
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