Шаблыкинский район отпразднует юбилей

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пятница
14.06.2019
14:51:13
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Шаблыкинский район отпразднует юбилейТоржества состоятся в эту субботу.
Шаблыкинская земля – это край с богатой историей, о которой напоминают краеведческие музеи и военные мемориалы. Экономическую основу развития района составляет аграрный сектор: работают 6 сельскохозяйственных предприятий, 10 крестьянских фермерских хозяйств и около 2 тысяч личных подсобных хозяйств.
Центром праздника станет поселок Шаблыкино. 15 июня там состоятся основные праздничные мероприятия в честь 90-летия района. Начало в 11:00. Села представят свои подворья, будет организована развлекательная программа, поздравят жителей с праздником и творческие коллективы. Кроме того, лучшие труженики - представители всех сфер деятельности получат награды и благодарности от региональных властей.
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