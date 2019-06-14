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Спасатели провели день открытых дверей для юных орловцев

Мероприятие посвятили дню рождения Центра ГИМС.

Увлекательная экскурсия как броская обертка. Впрочем, спасатели никогда не забывают о подлинном содержании таких встреч. Лучший способ учить чему-либо – увлечь ребенка темой. На уроке безопасности недостатка заинтересованности у школьников не наблюдалось. От огненной тематики - к спасению на воде. Рассказать детям о работе инспекторов ГИМС у пропагандистов МЧС на этот раз есть особый повод.
 
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Самое главное, чему был посвящен этот день открытых дверей. На территории пожарной спасательной части находится Центр ГИМС - государственная инспекция по маломерным судам. В эту субботу она отмечает своё 35-летие
 
Аппараты сжатого воздуха, гидравлический инструмент, огнетушитель, способный создать радугу - это и многое другое увидели ребята в гостях у спасателей. Однако идея оседлать квадроцикл у маленьких посетителей вызвала настоящий восторг. Хотя спасательный квадроцикл и оставался абсолютным хитом праздника, остальная техника также пользовалась популярностью. 
 
И перед тем, как покинуть гостеприимных спасателей, ребята оставили им открытки на асфальте. 





Иван Суверин
14 июня 2019 года

 


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