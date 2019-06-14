В Орловской области объявлены результаты ЕГЭ

Единый госэкзамен по литературе сдавали 282 выпускника, по математике базового уровня – 1508, по географии – 47 выпускников.

На ЕГЭ по математике базового уровня хорошие и отличные результаты получили 85% выпускников (в прошлом году – 84%), неудовлетворительный результат – у 1,72% одиннадцатиклассников (в прошлом году – 2,3%).

В этом году в регионе отсутствуют отрицательные результаты экзаменов по географии, число не преодолевших минимальный порог по литературе сократилось вдвое.