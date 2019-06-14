В Орловской области объявлены результаты ЕГЭ

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пятница
14.06.2019
14:50:30
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В Орловской области объявлены результаты ЕГЭЭкзамены по литературе, географии и математике базового уровня выпускники сдавали 27 и 29 мая.
Единый госэкзамен по литературе сдавали 282 выпускника, по математике базового уровня – 1508, по географии – 47 выпускников.
На ЕГЭ по математике базового уровня хорошие и отличные результаты получили 85% выпускников (в прошлом году – 84%), неудовлетворительный результат – у 1,72% одиннадцатиклассников (в прошлом году – 2,3%).
В этом году в регионе отсутствуют отрицательные результаты экзаменов по географии, число не преодолевших минимальный порог по литературе сократилось вдвое.
Неудовлетворительный результат по математике базового уровня одиннадцатиклассники могут пересдать в резервный день, отрицательный результат по литературе – только в следующем году, сообщается на информационном портале Орловской области.
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