Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Спасибо за труд! Сегодня слова благодарности звучат в адрес врачей. 16 июня медики отметят профессиональный праздник.

- Лето без опасности. Сотрудники МЧС напомнили школьникам, как избежать чрезвычайных ситуаций.

- Обновление с недочетом. Что смутило жителей Орла в ремонте дворовой территории?

- ЖКХ под контролем. В Орловской области стартует новый проект.

- Внимание, на старт! В Глазуновке открылась новая многофункциональная спортивная площадка.

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Вести-Орёл

14 июня 2019 года







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