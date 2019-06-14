Орловские балерины выиграли гран-при международного конкурса
Ансамбль «Цветы планеты» стал лауреатом конкурса «Великая Россия».
Кроме общей награды отдельным дипломом была награждена и руководитель ансамбля – педагог Орловской хореографической школы Ирина Гречкина. Организаторы конкурса отметили ее высокий уровень педагогического мастерства. Еще одной наградой за успешное выступление для наших балерин стало приглашение на закрытый хореографический конкурс «Золотая Ника». Его победитель будет награжден призом в размере 200 тысяч рублей.