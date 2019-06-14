Новости версия для печати «Свеча памяти» в Орле зажжется 22 июня. Время начала акции традиционное – 22:00.



Памятное мероприятие состоится у стелы воинской славы на бульваре Победы. Администрация города Орла приглашает горожан почтить память тех, кто встал на защиту своей страны в трагических событиях 1941 года.



Отмечается, что свечи приносить не обязательно. Их раздадут организаторы мероприятия.



22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.



Она напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.





Орловское Информбюро

14 июня 2019 года







На главную страницу





