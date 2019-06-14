|
пятница
14.06.2019
19:49:19
|
|
«Свеча памяти» в Орле зажжется 22 июня.Время начала акции традиционное – 22:00.
Памятное мероприятие состоится у стелы воинской славы на бульваре Победы. Администрация города Орла приглашает горожан почтить память тех, кто встал на защиту своей страны в трагических событиях 1941 года.
Отмечается, что свечи приносить не обязательно. Их раздадут организаторы мероприятия.
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.
Она напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта