В Орловской области растет число абитуриентов военных вузов

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пятница
14.06.2019
19:48:55
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В Орловской области растет число абитуриентов военных вузовЭто связали с работой регионального союза «Ветеранов».
Цифры приемной кампании были озвучены на прошедшем подведении итогов регионального «Союза Ветеранов». Так, по информации пресс-службы областного совета народных депутатов, в вузы министерства обороны в прошлом году от Орловской области поступил 131 человек, в этом по состоянию на 1 июня уже подано 274 заявления. В учебные заведения Министерства внутренних дел год назад поступило 60 орловцев, в этом подано уже 200 заявлений. Отмечается также, что восемь жителей региона в 2018 году поступили в вузы МЧС, в этом году заявления подали 20 абитуриентов.
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