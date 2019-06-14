Новости версия для печати Озвучен новый вариант продолжения карьеры Александра Селихова Речь идет об аренде в один из клубов РПЛ.



Как отмечает «Спорт-экспресс», следующий сезон орловский голкипер может провести в стане «Крыльев Советов». Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что в «Спартак» может перейти голкипер московского «Локомотива» Гильерме, чей контракт с «железнодорожниками» закончится в декабре 2019 года.Ранее было объявлено о подписании «красно-белыми» вратаря тульского «Арсена» Михаила Левашова. В итоге сейчас у «Спартака» есть в обойме четыре вратаря. Очевидно, кому-то из них предстоит искать новую команду.





Анастасия Дорохова

14 июня 2019 года







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