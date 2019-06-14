Озвучен новый вариант продолжения карьеры Александра Селихова

|
пятница
14.06.2019
19:49:07
|
|
Озвучен новый вариант продолжения карьеры Александра СелиховаРечь идет об аренде в один из клубов РПЛ.
Как отмечает «Спорт-экспресс», следующий сезон орловский голкипер может провести в стане «Крыльев Советов». Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что в «Спартак» может перейти голкипер московского «Локомотива» Гильерме, чей контракт с «железнодорожниками» закончится в декабре 2019 года.Ранее было объявлено о подписании «красно-белыми» вратаря тульского «Арсена» Михаила Левашова. В итоге сейчас у «Спартака» есть в обойме четыре вратаря. Очевидно, кому-то из них предстоит искать новую команду.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта