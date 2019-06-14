Новости версия для печати В Орловской области посчитали знающих компьютер пенсионеров Использование техники важно для пожилых людей в быту и работе.



По информации пресс-службы регионального пенсионного фонда, в текущем году обучено 964 человека. Занятия проходят на 42 учебных площадках. В программе курса 24 занятия. Очередной «выпускной» состоялся накануне в Знаменской средней школе. Сертификаты получил 21 человек. Половина группы – медработники пенсионного и предпенсионного возраста Знаменской центральной районной больницы.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы живем в мире, который невозможно представить себе без компьютера. В эту информационную среду погружается и старшее поколение. В череде национальных проектов, которые реализуются в целом в России и на территории Орловской области в том числе, нацпроект «Цифровая экономика», занимает особое место и является неким связующим элементом всех нацпроектов. Думаю, полученные вами знания будут востребованными».





Анастасия Дорохова

14 июня 2019 года







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