Новости версия для печати Орловские приставы провели акцию по сдаче крови Мероприятие прошло во всемирный день Донора крови.



Он учрежден в 2005-м году. Дата приурочена ко дню рождения выдающегося врача, ученого и Нобелевского лауреата Карла Ландштейнера. Орловские приставы традиционно проводят в этот день акцию по сдаче крови. Чтобы получить право стать донором, необходимо было заполнить анкету, пройти медосмотр и сдать стандартный лабораторный анализ. Отметим, что отсева по состоянию здоровья практически не было.



Дмитрий Рудаков, сотрудник УФССП России по Орловской области, почётный донор: «Кровь сдаю где-то лет двадцать. В основном сдаю плазму, где-то около 60 литров сдал. Это по-самым скромным подсчетам,

Акция по сдаче крови проводится приставами регулярно, несколько раз в год. Благодаря судебным приставам, в этот раз в медицинских учреждениях области, запас донорской крови и плазмы пополнился почти на 25 литров.





Оксана Гранн

14 июня 2019 года







На главную страницу





