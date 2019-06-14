Орловские полицейские пообщались с пожилыми орловцами

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловские полицейские пообщались с пожилыми орловцамиЦель – профилактика мошенничества.
«Осторожно, мошенники!» – так называется акция, которую провели городское управление полиции совместно с членами общественного совета при УМВД.
В сезон отпусков, когда работающее население выезжает на отдых, пенсионеры, остающиеся в городе, чаще становятся жертвами аферистов. Полицейские и общественники вручали пожилым людям специальные памятки и убеждали их проявлять к любым незнакомым визитерам разумное недоверие.
Владимир Афоничев, участковый уполномоценный полиции УМВД России по г. Орлу: «Гражданам преклонного возраста были розданы листовки, проведена профилактическая беседа, профилактическая работа, как не стать жертвой мошенников. В основном, это телефонные звонки, то, что родственник попал в беду, либо приходят, представляются работниками каких-либо служб и таким образом совершают мошеннические действия в отношении престарелых»