Новости версия для печати В Орловской области определили «точки роста» предпринимательской деятельности» И дали старт масштабному проекту.



Среди «точек роста» предпринимательской деятельности были названы: приборостроение, IT-технологии, туризм. Отмечается, что в сложившейся экономической ситуации туризм – это реальный инструмент по достижению роста и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и в целом улучшения экономики города и области. В связи с этим, дан старт региональному проекту поддержки бизнес-стартов «Про100бизнес». Его цель— формирование предпринимательских компетенций и создание условий для реализации предпринимательской инициативы на направлениях, представляющих высокую социально-экономическую значимость для муниципальных образований.





Анастасия Дорохова

15 июня 2019 года







На главную страницу





