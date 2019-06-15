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суббота
15.06.2019
9:11:17
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В Орловской области определили «точки роста» предпринимательской деятельности»И дали старт масштабному проекту.
Среди «точек роста» предпринимательской деятельности были названы: приборостроение, IT-технологии, туризм. Отмечается, что в сложившейся экономической ситуации туризм – это реальный инструмент по достижению роста и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и в целом улучшения экономики города и области. В связи с этим, дан старт региональному проекту поддержки бизнес-стартов «Про100бизнес». Его цель— формирование предпринимательских компетенций и создание условий для реализации предпринимательской инициативы на направлениях, представляющих высокую социально-экономическую значимость для муниципальных образований.
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